Должностной оклад увеличится у 275 тыс. госслужащих Казахстана

Астана, , 11:53 — REGNUM С 1 января 2019 года заработная плата повысится у 275 тыс. государственных служащих Казахстана, сообщает 9 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения республики Мадину Абылкасымову.

По её словам, в республике насчитывается 1,2 млн госслужащих. Повышение заработной платы коснется только должностного оклада. Министр напомнила, что кроме оклада всем отчисляются различные виды надбавки и доплат. Среднее повышение зарплаты составит 35%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным посланием к народу, в котором поручил увеличить в 1,5 раза минимальный размер заработной платы.

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