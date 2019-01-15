В правительстве Японии заявили о неизменности позиции по Курилам

Токио, , 13:39 — REGNUM Позиция Японии по отношению к мирному договору с Россией и принадлежности южной части Курильских островов остаётся неизменной, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Об этом пишет Nikkei.

«Правовая позиция правительства не изменится. Эта позиция заключается в том, что Советский Союз незаконно оккупировал четыре острова после принятия Японии Потсдамской декларации», — говорится в сообщении.

Таким образом Суга прокомментировал вопрос относительно состоявшихся 14 января в Москве переговоров японского министра иностранных дел Таро Коно с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга заявил, что российско-японские переговоры в Москве явились серьезным и откровенным обменом мнениями.

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