Киев, , 13:43 — REGNUM Украина уже более 1100 дней не покупает российский газ. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщил 16 января официальный сайт кабинета министров Украины.

Гройсман напомнил, что Украина обязана этим достижением предыдущему главе правительства Арсению Яценюку, а также президенту страны Петру Порошенко.

Отметим, украинская газовая «независимость» строится на покупке российского газа по завышенной цене через европейских посредников. Технически газ поступает из того же трубопровода, по которому Россия поставляет топливо в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко пообещал добиться «энергетической независимости» страны, если его изберут на второй срок.

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