Порошенко пообещал Украине «энергонезависимость»

Киев, , 02:50 — REGNUM Сделать Украину «энергонезависимой» пообещал ее действующий президент Петр Порошенко в случае победы на грядущих выборах. Заявление он сделал на встрече с украинскими бизнесменами.

«Моя цель на следующие пять лет — Украину сделать энергонезависимой», — заявил Порошенко.

Он заявил, что Украина должна пользоваться «своим газом» и таким образом «удовлетворять свои нужды». Порошенко сказал, что недопустимо, чтобы сначала «кто-то крал этот газ, а потом списывал это на госдолг».

Напомним, Порошенко готовится к президентским выборам, которые состоятся в последний день марта 2019 года. Президент будет выбран на пятилетний срок. Рейтинг Порошенко крайне невысок: согласно последним опросам, он — на четвертом месте, лидирует же глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, с поражением Порошенко не все так определенно. Есть мнение, что рейтинг его еще вырастет перед выборами, а также, что Порошенко сможет удержать власть, например, отменив результаты голосования.

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