Эксперт: Украинский газ по цене импортного — крупнейшая махинация властей

Киев, , 12:05 — REGNUM В начале 2020 года цена на газ для населения и промышленности Украины сравняется со среднеевропейской, заявил экономист Алексей Кущ 16 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также назвал продажу газа украинской добычи по мировым ценам одной из самых масштабных махинаций последних лет:

«Общенациональный ресурс превратили в дополнительный налог на средний класс, а бюджетные дотации трансформировали в системную коррупционную ренту. Повышение цен на украинский газ необходимо нынешней власти для будущей приватизации «Укргаздобычи» и активно лоббируется американцами», — считает Кущ.

Эксперт отметил, что Украина копирует норвежскую модель, с той разницей, что сверхприбыль, получаемая Норвегией, накапливается в резервном фонде страны, а на Украине — «растворяется» в бюджете государственных компаний.

Напомним, с 1 мая жители Украины начнут платить за газ на 20% больше, а зимой 2020 года — ещё больше.

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