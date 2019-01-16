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МИД РФ: Уилана арестовали не для обмена на российских граждан

Политика

Российский министр иностранных дел напомнил, что российские спецслужбы ранее сообщали о тех обстоятельствах, при которых был арестован обвиняемый в шпионаже

Москва, 16 января 2019, 13:26 — REGNUM  Обвиняемый в шпионаже гражданин США, Канады и Ирландии Пол Уилан был арестован не для того, чтобы использовать его для обмена на российских граждан, удерживаемых на Западе. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года.

Российский министр иностранных дел напомнил, что российские спецслужбы ранее сообщали о тех обстоятельствах, при которых был арестован Уилан. Также Лавров подчеркнул, что его арест не связан с перспективами обмена на граждан РФ.

«Мы никогда такими вещами не занимаемся, он был задержан с поличным», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в практику российских спецслужб не входит использование задержанных в качестве пешек для размена.

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Спецслужбы и шпионаж
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