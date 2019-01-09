Российские спецслужбы не используют людей в качестве пешек — Песков

Москва, , 14:27 — REGNUM Несмотря на то, что российские спецслужбы ведут контрразведывательную деятельность на регулярной основе, в их практику не входит использование задержанных в качестве пешек для размена. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в России не принято использовать людей в качестве пешек в дипломатической игре.

«В России никто никогда людей в качестве пешек не использует», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможности обмена подозреваемого в шпионаже Пола Уилана на арестованную в США гражданку России Марию Бутину.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января подозреваемого в шпионаже Пола Уилана посетил в СИЗО «Лефортово» американский посол в РФ Джон Хантсман.

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