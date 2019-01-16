США продолжают навязывать миру свою волю с помощью силы — Лавров

Москва, , 12:31 — REGNUM Соединенные Штаты продолжают навязывать свою волю всему мировому сообществу с помощью силовых и экономических рычагов, заявил 16 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции в Москве.

По словам министра, в 2018 году в мире нарастал конфликтный потенциал, в первую очередь из-за нежелания ряда западных стран во главе с США принять реальности формирующегося многополярного мира, а также из-за стремления Вашингтона «навязывать свою волю силовыми, экономическими и пропагандистскими рычагами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и размещении ракет указанного типа в европейских странах Россия будет вынуждена принять ответные меры.

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