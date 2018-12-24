Москва ответит на размещение ракет США в Европе — Лавров

Москва, , 11:43 — REGNUM В случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и размещении ракет указанного типа в европейских странах Россия будет вынуждена принять ответные меры. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, Россия в ответ на действия может дополнительно укрепить свой оборонный потенциал.

«Не должно быть сомнений в том, что мы обладаем необходимым набором средств, чтобы обеспечить собственную безопасность», — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД РФ дополнительно предостерег США от размещения ракет среднего и меньшего радиуса действия в странах ЕС.

«Мы не сможем и не станем игнорировать появление новых американских ракет, несущих угрозу нам и нашим союзникам», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент РФ Владимир Путин заявил: в том случае, если американские ракеты средней и меньшей дальности появятся в Европе, Россия будет отвечать зеркально.

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