Власти Гондураса пытаются остановить новый «караван мигрантов» — СМИ

Тегусигальпа, , 12:38 — REGNUM Правительство Гондураса попыталось воспрепятствовать движению нового «каравана мигрантов» в США, передает канал TeleSur 16 января.

Власти Гондураса усилили меры миграционного контроля в районе Агуа-Кальенте, чтобы воспрепятствовать переходу людей в Гватемалу. Гондурасская полиция установила 54 контрольно-пропускных пункта на границах с Гватемалой и Сальвадором, в целях обеспечения безопасности населения, как было заявлено.

14 января из города Сан-Педро-Сула на север двинулись около 1,5 тыс. мигрантов, разделенных на две группы. По данным правительства Гондураса, границу с Гватемалой пересекли не менее 709 человек.

Расположенные в стране правозащитные организации осудили меры властей, препятствующие продвижению мигрантов через границу и выставление этих людей преступниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Мексики заявили, что не будут перекрывать южную границу и пропустят «караван мигрантов». Власти Мексики просят прибывающих в страну соблюдать законы и выполнять все процедуры, предусмотренные при пересечении границы.

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