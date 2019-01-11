Мексика обеспечит свободный транзит нового «каравана мигрантов» — СМИ

Мехико, , 08:45 — REGNUM Мексика не будет военизировать свою южную границу перед приходом нового «каравана мигрантов» из Гондураса, но потребует соблюдения иммиграционных процедур. Об этом 10 января заявил заместитель министра по правам человека, миграции и демографии Мексики Алехандро Энсина Родригес, сообщает агентство Prensa Latina.

По словам чиновника, Мексика разрешит свободный транзит мигрантов, обеспечит их безопасность, защитит права и достоинство, но от них требуется соблюдать порядок. Страна настаивает на регулируемой миграции с обязательной регистрацией въезжающих.

Энсина Родригес отметил, что при необходимости Мексика может обслужить 10 тыс. или даже 20 тыс. человек, однако такой сценарий нежелателен.

Чиновник отметил, что Национальный институт миграции вновь заявляет о своей неограниченной приверженности уважению прав мигрантов и объективному информированию о политике Мексики по этому вопросу.

Напомним, разбившийся на части многотысячный «караван мигрантов» из Сальвадора, Гондураса и Гватемалы стремится попасть в США. Большая часть мигрантов находится в лагерях и приютах на территории Мексики и содержится за ее счет. Мигранты пытаются пересечь мексикано-американскую границу легальным и нелегальным путями.

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