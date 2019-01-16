Лавров прокомментировал вопрос обмена журналиста Вышинского

Москва, , 12:16 — REGNUM Москва не считает правильной идею возможного обмена редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, поскольку это только подогреет желание Киева использовать журналистов в качестве «разменной монеты». Об этом в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра иностранных дел, идея подобного обмена вряд ли поможет украинским властям вернуться к выполнению своих обязательств по отношению к журналистам.

«Подобные идеи могут только подогревать желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях», — отметил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что задержанный в мае 2018 года в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский приступил к изучению материалов заведённого против него дела из более чем 30 томов.

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