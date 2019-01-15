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Вышинский начал знакомиться с материалами дела

Политика

В деле насчитывается более 30 томов

Киев, 15 января 2019, 14:08 — REGNUM  Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский приступил к изучению материалов заведённого против него дела. Об этом рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

Прокуратура завершила расследование, Вышинскому и его защитникам открыли материалы дела. В деле насчитывается более 30 томов, сообщил юрист РИА Новости.

Доманский добавил, что сроки ознакомления с материалами не оговорены, однако с учетом объема дела быстро изучить его не удастся.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанного в мае 2018 года в Киеве Кирилла Вышинского украинские власти обвиняют в госизмене и поддержке республик Донбасса. Поданная им апелляция об изменении меры пресечения на домашний арест была отклонена 14 января, в СИЗО журналист останется до 27 января.

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Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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