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Песков рассказал об отношении к профессии чиновника

Политика

Большая часть российских госслужащих не замешаны в коррупции и самоотверженно трудятся на благо страны

Москва, 16 января 2019, 10:02 — REGNUM  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему бывает стыдно за то, что он чиновник, поскольку в обществе сложились негативные стереотипы, связанные с данной профессией. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в интервью газете «Аргументы и Факты».

По словам Пескова, большая часть госслужащих не замешаны в коррупции и самоотверженно трудятся на благо России.

«А в обществе отношение к ним такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край», — подчеркнул он.

В то же время пресс-секретарь российского президента признал правоту граждан, часто упрекающих чиновников в тяге к чрезмерной роскоши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в наступившем 2019 году рассчитывает на сохранение макроэкономической стабильности в стране.

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