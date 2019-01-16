Песков рассказал об отношении к профессии чиновника

Москва, , 10:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему бывает стыдно за то, что он чиновник, поскольку в обществе сложились негативные стереотипы, связанные с данной профессией. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в интервью газете «Аргументы и Факты».

По словам Пескова, большая часть госслужащих не замешаны в коррупции и самоотверженно трудятся на благо России.

«А в обществе отношение к ним такое, что мне порой бывает стыдно говорить, что я чиновник. Ненависть льется через край», — подчеркнул он.

В то же время пресс-секретарь российского президента признал правоту граждан, часто упрекающих чиновников в тяге к чрезмерной роскоши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в наступившем 2019 году рассчитывает на сохранение макроэкономической стабильности в стране.

Читайте также: Песков рассказал, чего ожидает от российской экономики в 2019 году