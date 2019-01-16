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Песков рассказал, чего ожидает от российской экономики в 2019 году

Политика

Для Владимира Путина главным приоритетом в текущем году станет сокращение числа людей, живущих за гранью бедности

Песков рассказал, чего ожидает от российской экономики в 2019 году
Алексей Рожнов © ИА Красная Весна
Дмитрий Песков

Москва, 16 января 2019, 09:53 — REGNUM  В наступившем 2019 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает на сохранение макроэкономической стабильности в стране. Об этом он сообщил в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Жду сохранения макроэкономической стабильности», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос, чего следует ожидать в 2019 году от российской экономики.

Также Песков отметил, что для президента РФ Владимира Путина в текущем году главным приоритетом станет сокращение «абсолютно неприемлемого» числа людей, живущих за гранью бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что семейное положение президента России Владимира Путина не влияет на исполнение им обязанностей главы государства.

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