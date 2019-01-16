В Сенате США предложен антиабортный законопроект

Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд, Роджер Уикер и Пэт Робертс представили законопроект, запрещающий финансирование абортов за счет средств налогоплательщиков, сообщается на официальном сайте Лэнкфорда.

«Независимо от убеждений американцев по вопросу жизни, одно остается ясным: федеральному правительству не нужно помогать финансировать аборты, — сказал Лэнкфорд. — Закон о финансировании абортов без налогоплательщиков гарантирует, что американцы, которые категорически не согласны с абортами, не будут вынуждены платить за них свои федеральные налоговые доллары. Мы должны продолжать предпринимать шаги, направленные на то, чтобы приблизить нашу нацию и нашу культуру к тому, чтобы сделать все человеческие жизни священными независимо от размера или степени зависимости человека. Этот законопроект приближает нас к этой цели. Как председатель инициативной группы Сената, я горжусь тем, что присоединяюсь к своим коллегам, которые продолжают ценить жизнь на всех этапах и обеспечивают защиту женщин и их важных потребностей в области здравоохранения».

По словам Пэта Робертса, огромное число жителей США не хотят использовать свои с трудом заработанные деньги для покрытия услуг по абортам.

«Миллионы американцев выступают против использования бюджетных средств для поддержки абортов, — говорит Рождер Уикер. — Наш законопроект создаст постоянный, общегосударственный запрет на финансирование абортов, чтобы ни один доллар налогоплательщиков не пошел на уничтожение невинной человеческой жизни».

Помимо установления общегосударственного запрета на федеральное финансирование абортов, законопроект:

— Запрещает финансирование медицинского страхования, которое включает в себя покрытие абортов средствами, санкционированными или ассигнованными Федеральным законом;

— Запрещает аборты в федеральных медицинских учреждениях и обеспечивает, чтобы ни один федеральный служащий не предоставлял услуги по абортам в ходе своей работы;

— Послабления в законопроекте делаются для случаев изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.

Законопроект поддержан тридцатью другими сенаторами-республиканцами, среди которых: Джеймс Инхоф, Джон Баррассо, Маршра Блэкберн, Рой Блант, Майк Браун, Билл Кэссиди, Том Коттон, Майк Крапо, Стив Дэйнс, Джони Эрнст, Чак Грэссли, Джош Хоули, Синди Гайд-Смит, Джонни Айсаксон, Джон Кеннеди, Майк Ли, Джерри Моран, Дэвид Пердью, Джеймс Риш, Митт Ромни, Марко Рубио, Джон Тюн, Майк Энци, Тодд Янг, Джон Хёвен, Тим Скотт, Роб Портман, Бен Сассе, Джон Корнин, Тед Круз.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования, проведенным Центром по контролю и профилактике заболеваний, жительницы США рожают все меньше детей. Общий коэффициент фертильности неуклонно снижается в течение семи лет, но цифры за 2017 год представляют собой самое большое падение в новейшей истории.