Песков рассказал, удобнее ли Путину быть холостяком

Москва, , 08:49 — REGNUM Семейное положение президента России Владимира Путина не влияет на исполнением им обязанностей главы государства. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью «Аргументам и фактам», опубликованном 16 января.

Песков предположил, что Путин вряд ли думает о том, желательно ли ему жениться или выгоднее быть холостяком. Однако вопросы о семейном положении президенту задают регулярно.

«Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2013 года Владимир и Людмила Путины объявили о фактическом завершении брака. В ходе пресс-конференции 20 декабря 2018 года президенту задали вопрос, собирается ли он жениться. Глава государства ответил, что когда-нибудь ему придется это сделать, так как он «порядочный человек».

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