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Представителя КНДР ждут в Вашингтоне 17 января

Политика

Ким Ён Чхоль и Майк Помпео обсудят детали планирующегося саммита двух стран

Пхеньян, 16 января 2019, 07:27 — REGNUM  Визит заведующего отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля в Вашингтон намечен на 17 января, сообщает 16 января телеканал KBS.

Представитель КНДР и госсекретарь США Майк Помпео проведут переговоры о деталях планирующегося саммита двух стран. Иные подробности встречи пока не приводятся.

Ранее южнокорейское новостное издание Chosun Ilbo сообщило о завершении подготовки к новой встрече на высшем уровне между США и КНДР. Отмечалось, что Ким Ён Чхоль «со дня на день» встретится с Помпео, а также с главой США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Республики Корея в США Чо Юн Дже рассказал о переговорах между КНДР и США, которые ведутся по закрытым каналам в преддверии второй встречи глав двух государств — Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Их первая встреча прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре.

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США и КНДР
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