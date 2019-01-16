Представителя КНДР ждут в Вашингтоне 17 января

Пхеньян, , 07:27 — REGNUM Визит заведующего отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля в Вашингтон намечен на 17 января, сообщает 16 января телеканал KBS.

Представитель КНДР и госсекретарь США Майк Помпео проведут переговоры о деталях планирующегося саммита двух стран. Иные подробности встречи пока не приводятся.

Ранее южнокорейское новостное издание Chosun Ilbo сообщило о завершении подготовки к новой встрече на высшем уровне между США и КНДР. Отмечалось, что Ким Ён Чхоль «со дня на день» встретится с Помпео, а также с главой США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Республики Корея в США Чо Юн Дже рассказал о переговорах между КНДР и США, которые ведутся по закрытым каналам в преддверии второй встречи глав двух государств — Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Их первая встреча прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре.

Читайте также: КНДР и США обсуждают подготовку к новому саммиту по закрытым каналам

Читайте ранее в этом сюжете: США и КНДР завершают подготовку к встрече на высоком уровне