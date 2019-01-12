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КНДР и США обсуждают подготовку к новому саммиту по закрытым каналам

Политика

Второй саммит должен был пройти в 2018 году, но был перенесён на первую половину 2019 года

Сеул, 12 января 2019, 14:51 — REGNUM  Посол Республики Корея в США Чо Юн Дже рассказал о переговорах между КНДР и США в преддверии второго саммита лидеров двух стран — Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

По словам посла, переговоры ведутся по закрытым дипломатическим каналам и не афишируются, чтобы избежать различных спекуляций. Изначально предполагалось, что в ноябре в Вашингтон прибудет спецпосланник КНДР Ким Ён Чхоль для окончательного согласования деталей саммита, однако в последний момент встреча была отменена. Впрочем, Дональд Трамп не отказывается от своего желания снова встретиться с Ким Чен Ыном, о чем он неоднократно заявлял публично. Несколько дней назад президент США сообщил, что уже в ближайшее время станет известно место проведения саммита.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп впервые встретились 12 июня в Сингапуре и договорились продолжать личные контакты, однако в последующие месяцы переговоры на рабочем и высоком уровнях были фактически заморожены из-за многочисленных противоречий. Позднее переговорный процесс возобновился, и в случае успешного исхода второго саммита можно надеяться на реальный прогресс в денуклеаризации и частичное снятие санкций с КНДР.

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Зарубежная хроника
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