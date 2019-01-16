Мэй припугнула последствиями бойкота ее плана Brexit

Лондон, , 01:27 — REGNUM Отсрочка Brexit из-за позиции палаты общин разжигают злобу и усиливают горечь у британцев, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, сообщает Reuters.

Комментируя итоги голосования по ее плану Brexit, отвергнутому в итоге палатой общин, глава британского правительства сказала, что ее это не остановит, и Британия все же выйдет из состава Европейского союза.

Она подчеркнула, что палата общин явно против ее варианта Brexit, но что хотят противники этого плана, отнюдь не ясно.

«С каждым днем, пока вопрос остается неразрешенным, становится больше неопределенности, горечи и злобы», — заявила Мэй.

Между тем народ на ее стороне, полагает Мэй: он хочет, чтобы проблема была решена.

Напомним, 15 января палата общин отвергла план Мэй по Brexit: «за» проголосовали 202 депутата, «против» — 432. Лейбористы инициировали вотум недоверия кабинету Мэй.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мэй обещал поддержать на голосовании по вотуму недоверия бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, назвавший итоги голосования в палате общин «общим провалом».

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