Лидер лейбористов поставл вопрос о вотуме недоверия кабинету Мэй

Лондон, , 23:18 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внес на рассмотрение Палаты общин предложение о выражении вотума недоверия консервативному кабинету Терезы Мэй. Предложение было внесено сегодня, 15 января, сразу после того, как большинство членов Палаты общин отвергли план Терезы Мэй по выходу Великобритании из Европейского союза.

Как и ожидалось, план Мэй по Brexit не был принят большинством Палаты общин. Это голосование должно было состоятся ещё в декабре 2018 года, однако тогда премьер-министр смогла добиться переноса голосования, так как ей было понятно, что поддержки её предложения не найдут. За прошедшие недели ситуация не изменилась. Неизбежное в итоге случилось — плане Мэй отвергнут.

Главный оппонент Мэй — лидер лейбористов Корбин перешел к активной фазе своего политического наступления на консерваторов — он внес предложение по вынесения вотума недоверия правительству Мэй.

Выступая в Палате общин, Корбин заявил, что провал плана Мэй — это крупнейшее поражение правительства в парламенте с 1920-х годов.

«Правительство не смогло найти общий язык с остальными партиями… Я вношу предложение об объявлении вотума недоверия (премьер-министру — ИА REGNUM ). Оно будет обсуждаться завтра, и парламентарии получат возможность высказать свои взгляды относительно некомпетентности правительства», — сказал Корбин.

Таким образом у лейбористов, как наиболее крупной оппозиционной силы в Великобритании появляется некоторый шанс на перехват власти у консерваторов. Однако в этом раскладе не все так просто. Позиция лейбористов по вопросу Brexit не является идеальной. Выступать против волеизъявления подданных Её Величества они не могут, и вся их критика правительства Мэй и консерваторов сводилась к тому, что премьер-министр плохо ведет переговоры с Брюсселем и выторговала для Лондона слишком плохие условия выхода.

Но позиция ключевых евробюрократов и германского канцлера Ангелы Меркель по вопросу Brexit остаются неизменными — они содержаться в том плане, который сегодня отверг парламент Великобритании. Если у Мэй не получилось навязать Евросоюзу свои условия Brexit, то почему это должно получится у Корбина?