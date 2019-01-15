Конституционный суд Конго начал слушания по нарушениям на выборах

Киншаса, , 18:57 — REGNUM Конституционный суд Конго начал слушания по иску кандидата на президентских выборах Мартина Фаюлы, требующего отменить результаты голосования, 15 января передает агентство Associated Press.

Фаюла утверждает, что выиграл выборы, набрав более 60% голосов, а победа его соперника Феликса Тшискеди является результатом массированных фальсификаций.

По информации избирательной комиссии Конго, Тшискеди набрал на выборах 30 декабря 38% голосов, за Фаюлу проголосовали 34% избирателей.

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