Президент Конго объяснил отмену выборов для миллиона избирателей

Киншаса, , 20:22 — REGNUM Президент Конго Жозеф Кабила заявил, что считает «неизбежной» отмену выборов в районах страны, охваченных лихорадкой Эбола, 28 декабря передает агентство Associated Press.

Президент Кабила сообщил журналистам, что проведение выборов в Бени и Бутембо может привести к «катастрофе» и «заражению сотен людей».

Отмена выборов, которые пройдут на всей остальной территории страны 30 декабря, затронет примерно миллион избирателей. В Бени и Бутембо уже прошли акции протеста в связи с переносом выборов.

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