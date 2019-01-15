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Володин: Россия не просит особого статуса в ПАСЕ

Политика

Все 47 стран должны быть равноправными

Москва, 15 января 2019, 10:05 — REGNUM  Россия все ближе к тому, чтобы не заявить свое участие в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко.

«После вчерашней встречи в Женеве стало больше стран, которые понимают, что Россия все ближе к тому, чтобы не заявить свое участие в ПАСЕ в 2019 году. Мы не просим особого статуса для России, мы настаиваем на том, чтобы все 47 стран частниц СЕ должны быть равноправными, как это определено Уставом», — сказал Володин.

ПАСЕ не может называться парламентской организацией, если в ней процветает дискриминация и ограничение свободны диалога, подчеркнул спикер Госдумы.

В Госдуме обсуждается приглашение принять участие в январской сессии ПАСЕ и сформировать делегацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: России важно участие в СЕ, а вопрос о ПАСЕ — сущностный

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Внешняя политика России
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