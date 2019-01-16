Приструнить за 60 секунд. Трамп может обойти упирающееся правительство США

Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Остановка деятельности американского правительства продолжается. Поводом стал конфликт между президентом США Дональдом Трампом и правительством по поводу финансирования т.н. мексиканской стены. Проблемы и выгоды, связанные с таким решением, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Теперь, когда все громче раздаются голоса тех, кто предлагает Трампу выйти из ситуации волевым путем, возникает вопрос — не станет ли введение чрезвычайного положения шагом американского президента к полному авторитаризму? Казалось бы, для Трампа ввести ЧП по такому поводу — это явный перегиб и способ только обострить конфликт вместо того, чтобы успокоить его. Но здесь стоит обратить внимание на тот факт, что вообще-то для политической практики в США, ЧП это не некое «глобальное» решение. Такой режим может вводиться по различным частным поводам и, что интересно, тянуться годами, будучи продлеваем президентом. Чем предшественники Трампа довольно часто пользовались, доводя число ЧП по разным вопросам до 17, например, как президент Клинтон.

А вот если Трампу действительно важно как можно скорее продвинуть строительство «мексиканской стены» и укрепить южную границу Штатов, то ЧП по этому поводу дало бы ему прекрасную возможность это сделать.

Читайте статью Что такое чрезвычайное положение в США?, а также другие статьи Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».