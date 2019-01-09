Что такое чрезвычайное положение в США?

Иван Кузнецов, , 05:15 — REGNUM

Политический кризис с остановкой деятельности четверти правительства в США продолжается. Чем дальше, тем более привлекательным выходом для обеих сторон конфликта кажется объявление Дональдом Трампом чрезвычайного положения в отношении миграционного кризиса на границе с Мексикой. Согласно мнению ряда юристов, такой политический маневр позволит президенту США выделить средства и ресурсы на постройку стены на южной границе Штатов в обход одобрения конгресса. А это, в свою очередь, снимет с повестки дня то, что стало камнем преткновения, породившим остановку правительства — проблему включения дополнительной статьи расходов на стену в бюджет на следующий год.

Кроме того, такое развитие событий не влечёт для хозяина Овального кабинета никаких отрицательных последствий. По закону ЧП истекает по прошествии одного года в случае, если президент его не продлит, или же оно может быть отменено решением обеих палат парламента, чего не произойдёт, пока республиканцы контролируют сенат. Все что могут предпринять противники Трампа, это подать в суд иск о незаконности конкретного применения чрезвычайных полномочий. Только вот этот длительный процесс не сможет непосредственно остановить постройку стены, скорее всего, закончится через пару лет отклонением иска в склоняющемся в сторону консерватизма Верховном суде, а каждая волна новостей будет напоминать сторонникам Трампа о его героическом заступничестве за суверенитет Америки.

Однако, внешнего наблюдателя, особенно живущего в реалиях постсоветских государств, может сбить с толку само понятие чрезвычайного положения. И тут есть что пояснить в преддверии заполнения медиапространства кричащими заголовками в стиле: «в США объявлено ЧП» и «Трамп довёл Америку до чрезвычайной ситуации».

В отличие от нашего понимания ЧП как некоей выходящей за рамки обыденного и затрагивающей каждого гражданина проблемы государственного масштаба, в Штатах чрезвычайное положение понимают весьма прагматично: как узаконенную форму получения президентом дополнительных полномочий. Если конгресс не против, то ЧП может быть объявлено по самому широкому спектру вопросов, о многих из которых рядовые американцы имеют весьма туманное представление.

Так, по данным, собранным агентством «ЭйБиСиНьюс», на данный момент в США действует тридцать одно положение о ЧП. В этом списке встречаются и положения о противодействии терроризму, и санкции против Ирана и КНДР, и такие непосредственно опасные для каждого американца проблемы как нарушение демократического процесса в Белоруссии. При этом американские президенты, как это часто бывает с представителями власти, не спешат расставаться с полномочиями, и многие ЧП продеваются ежегодно многие десятилетия. Так, наиболее продолжительное «чрезвычайное положение», терзающее США на сегодняшний день, — это объявленная в 1979 году заморозка иранских государственных активов…

Медиагигант CNN приводит данные, согласно которым:

президент Клинтон за свои 8 лет у власти ввёл 17 «ЧП»;

Джордж Буш младший — 12 «ЧП»;

А Барак Обама — 13.

Так что Дональду Трампу с его скромным счетом в три «ЧП» ещё есть куда расти.

Таким образом, разрешение кризиса с финансированием Великой Мексиканской стены Трампа через объявление чрезвычайного положения является лишь продуманным и относительно оригинальным политическим маневром, но никак не может быть истолковано как беспрецедентный политический ход или как решительный шаг в сторону узурпации власти.

Правовая система США невероятна запутана, и за высокими словами нередко скрываются достаточно банальные идеи. В то же время «система сдержек и противовесов», воспетая американским обществознанием, продолжает работать исправно — как и прежде, легче всего в ней ничего не делать.

Читайте ранее в этом сюжете: Америка и Трамп. Ещё один год непростых отношений