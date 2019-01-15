Расследование дела о малазийском «Боинге» подходит к концу — ГПУ

Киев, , 14:34 — REGNUM Расследование дела о крушении рейса MH17 в Донбассе перешло в завершающую стадию и скоро будет передано в суд, заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, сообщило 15 января информационное агентство «Укринформ».

Чиновник отметил, что конкретные сроки передачи дела в суд ему не известны, поскольку они зависят от следственных органов Нидерландов:

«На практике это абсолютно беспрецедентный, в мировой истории, случай, до сих пор не было такого расследования и будущего формата суда, поэтому идет очень тщательная подготовка, которая, естественно, требует много времени», — считает Сторожук.

Основной судебный процесс будет проходить в Нидерландах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2014 года над зоной гражданского конфликта в Донбассе был сбит самолёт производства компании «Boeing», следовавший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.

Правительства США и других стран Запада обвинили в катастрофе Россию, заявив, что самолёт якобы сбили ополченцы Донбасса при помощи российского зенитно-ракетного комплекса «БУК».

17 сентября 2018 года министерство обороны РФ предоставило документы на ракету, которой был сбит самолёт. Выяснилось, что ракета в 1986 году была передана в Прикарпатский военный округ и, вплоть до распада СССР, хранилась на Западной Украине.

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