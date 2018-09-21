Минобороны РФ подтвердило подлинность документов о сбившей МН17 ракете

Москва, , 07:33 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации отреагировало на сообщения СМИ о «нестыковках» в документах по вскрывшимся фактам о крушении малазийского «Боинга» МН-17 в Донбассе в 2014 году. Соответствующий комментарий распространила в четверг, 20 сентября, пресс-служба военного ведомства.

«Подлинность обнародованных документов (МН-17) не вызывает никаких сомнений, — говорится в сообщении. — В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности».

В ведомстве отметили, что в опытно-конструкторской работе разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации в ходе создания зенитной управляемой ракеты 9М38. Экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты входили в этот комплект.

Формуляр на двигатель, пояснили в Минобороны, являлся эталонным («подлинник»), и с него создавался тираж таких формуляров. Вместо «подлинника», пришедшего в негодность, создавалась точная копия, которая называлась «восстановленный подлинник». С «восстановленного подлинника» также продолжалось тиражирование формуляров.

Отмечается, что формуляр двигателя, показанный в ходе брифинга Минобороны России, был скопирован с «подлинника», который восстановили 14 января 1986 года.

«О чем и говорит сделанная в формуляре запись», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

18 сентября «Новая газета» сообщила, что в документах Минобороны России, доказывающих причастность Украины к крушению малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 г, якобы присутствуют нестыковки.

По данным издания, в «восстановленном подлиннике формуляра» якобы присутствует нестыковка дат сборки ракеты с двигателем.

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