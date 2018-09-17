«К уничтожению MH17 причастна только украинская сторона»

Москва, , 20:43 — REGNUM Обнародованные Минобороны РФ данные о ракете, которой был сбит «Боинг» «Малазийских авиалиний», убеждают в виновности Украины. Такое мнение высказал 17 сентября член СовФеда Игорь Морозов в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Те данные и те аргументы, которые были приведены в Минобороны убеждают весь мир, что к уничтожению причастна только украинская сторона. И факт, документально подтвержденный, что ракета была направлена на территорию Прикарпатского военного округа, в часть, которая в последующем вошла в состав ВСУ, говорит только о том, что эта ракета находилась на территории Украины. И тот комментарий, который мы видели, когда ЗРК был направлен в зону АТО, и перехват Гринчака говорит только о том, что украинцы сбили малазийский «Боинг» и потом начали совместно со своими партнерами фальсифицировать ту видеозапись, которая легла в основу обвинений России», — заявил Морозов.

Напомним, 17 сентября Министерство обороны России обнародовало секретные данные о ракете, которой был сбит в 2014 году над территорией Донецкой области самолет «Малазийских авиалиний». Согласно им, снаряд был изготовлен в конце 1986 года и сразу доставлен на территорию современной Украины.