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Генпрокуратура РФ обнаружила у Шестуна собственности на 10 млрд

Политика

Экс-глава Серпуховского района Московской области фактически является владельцем 676 объектов недвижимости

Москва, 15 января 2019, 14:05 — REGNUM  В собственности бывшего руководителя Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, проходящего по уголовному делу о превышении должностных полномочий, находится имущество почти на десять миллиардов рублей. Об этом 15 января в ходе выступления на ведомственном канале «Эфир» заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, Генпрокуратура РФ обратится с соответствующим иском в суд уже в ближайшее время. Куренной объяснил, что «многоуровневую схему вывода Шестуном, как главой района с 2003 по 2017 год», высоколиквидного земельного и лесного фонда госсобственности прокуроры установили в ходе многочисленных проверок кадастрового учета объектов недвижимости.

Установлено, что Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе.

«Из них 565 — это участки, которые оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и также на номинальных директоров этих юридических лиц», — пояснил представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа 2018 года глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был арестован по решению суда. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

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