Боевики ИГ* захватили город в Нигерии

Абуджа, , 10:23 — REGNUM Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в Нигерии город Ранн, находящийся на северо-востоке страны, сообщает Reuters.

По данным издания, террористы полностью захватили населенный пункт, а правительственные войска покинули город. Местные жители покидают свои дома и направляются к границе.

Напомним, в конце декабря 2018 года сообщалось, что боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили контроль над Бага — небольшим городом и ключевой военной базой на северо-востоке Нигерии.

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