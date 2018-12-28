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Исламисты захватили город на северо-востоке Нигерии

Политика

Первое наступление правительственных войск на Бага «захлебнулось» — военные отступили с потерями

Майдугури, Нигерия, 28 декабря 2018, 20:37 — REGNUM  Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили контроль над Бага — небольшим городом и ключевой военной базой на северо-востоке Нигерии, 28 декабря передает агентство Associated Press.

По сообщению местных жителей, исламисты подняли над Бага свои флаги. Исламисты запрещают гражданским покидать город и «угрожают расправой тем, кто будет саботировать».

В настоящий момент правительственные войска пытаются взять город штурмом. По информации Associated Press, первое наступление войск на Бага «захлебнулось» — военные отступили с потерями.

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