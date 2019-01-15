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США и КНДР завершают подготовку к встрече на высоком уровне

Политика

Встреча состоится в Вашингтоне

США и КНДР завершают подготовку к встрече на высоком уровне
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Сеул, 15 января 2019, 09:02 — REGNUM  В ближайшее время госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео проведет переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем, пишет южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

По данным издания, в настоящее время стороны завершают приготовления к предстоящей встрече, которая состоится в Вашингтона. Ким Ён Чхоль также проведет встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, пишет газета.

Напомним, ранее посол Республики Корея в США Чо Юн Дже рассказал о переговорах между КНДР и США в преддверии второго саммита лидеров двух стран — Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

По словам посла, переговоры ведутся по закрытым дипломатическим каналам и не афишируются, чтобы избежать различных спекуляций.

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США и КНДР
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