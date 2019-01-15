Вторник, 15 Января 2019 года
07:48:19 МСК

Глава МИД Франции прибыл в Ирак

Политика

Глава МИД Франции встретился с иракскими официальными лицами

Глава МИД Франции прибыл в Ирак
Jim Mattis
Жан-Ив Ле Дриан

Багдад, 15 января 2019, 07:24 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с иракскими официальными лицами в Багдаде, сообщает Le Figaro.

Жан-Ив Ле Дриан начал свой визит со встречи с премьер-министром страны Аделем Абдель Махди, говорящим по-французски и получившим образование в университетах Франции.

Известно, что этот визит является первым с тех пор, как Багдад объявил в конце 2017 года «победу» над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), изгнанной из всех городских центров страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции заявил, что «война в Сирии еще не окончена», добавив, что те, кто считает, что боевики потерпели поражение, «неправы».

Подробности: Война в Сирии еще не окончена — МИД Франции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить