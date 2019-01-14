Война в Сирии еще не окончена — МИД Франции

Амман, , 07:26 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в Аммане (Иордания) 13 января, что война против незаконных террористических формирований в Сирии не закончилась, добавив, что те, кто считает, что боевики потерпели поражение, «ошибаются», сообщает Le Figaro.

«В Сирии война еще не окончена», — заявил Жан-Ив Ле Дриан во время пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айменом Сафади.

«Есть две пересекающиеся друг с другом войны. Война против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая не была завершена, и гражданская война внутри страны», — отметил глава МИД Франции.

По его словам, Франция продолжит выступать за политическое урегулирование сирийского кризиса.

«Этот процесс предполагает проведение выборов в стране. Если действующий президент Сирии Башар Асад станет кандидатом на пост главы государства, он будет кандидатом. Это жители Сирии должны определить свое будущее», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции заявил, что освобождение территорий, которые находятся под контролем террористических группировок в Сирии, является «абсолютным приоритетом».

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