Торра хочет придать международный характер «каталонскому делу» из США

Мадрид, , 20:37 — REGNUM Глава Женералитета Каталонии Ким Торра, пребывающий в Сан-Франциско (США), заявил вчера вечером, 13 января, что он собирается объехать весь мир, чтобы «объяснить тяжесть политической ситуации в Каталонии, где есть политические заключенные и изгнанники», сообщает сегодня испанское издание La Vanguardia. Каталонский лидер также пожаловался на то, что регион не может воспользоваться своим правом на самоопределение.

Торра уделил внимание представителям средств массовой информации, стоя перед зданием мэрии калифорнийского города. Он подчеркнул, что сейчас у него есть возможность «по громкой связи» рассказать о том, что беспокоит каталонцев. Эти слова не случайно прозвучали именно теперь: Испания находится на пороге суда над организаторами референдума 1 октября 2017 года, на котором большинство пришедших жителей Каталонии проголосовали за независимость.

В минувшее воскресенье, 13 января, председатель Женералитета также встретился с мэром города Бойсе (штат Айдахо) Дэйвом Битером, принадлежащим к Демократической партии. Последний выразил Киму Торре свою поддержку в вопросе политических заключенных и сообщил, что симпатизирует борьбе Каталонии за независимость.

Сегодня, в соответствии с предварительным планом, каталонский лидер проводил конференцию Института Лютера Кинга под названием «Гражданские права и самоопределение: каталонский взгляд». Мероприятие началось в 15:30 по местному времени, площадку для него предоставил Стэнфордский центр гуманитарных исследований Стэнфордского университета (Калифорния).

Кроме того, в повестку дня Кима Торры входило посещение Силиконовой долины совместно с каталонским советником (министром) по промышленности и науке Марией Анхелс Чакон, представительницей правительства региона в США Викторией Алсина и исполнительным директором Acció Жоаном Ромеро. Высокопоставленных гостей из Каталонии интересовали местные предприятия.

Каталонское правительство заверило, что Торра продолжит проводить «политические встречи» как в штате Айдахо, так и в Вашингтоне, уточняет La Vanguardia.

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Это второе путешествие председателя Женералитета за границу в новом, 2019 году. В пятницу, 11 января, он посетил Ватерлоо (Бельгия), чтобы пообщаться со своим предшественником Карлесом Пучдемоном. Организатор скандального референдума о независимости Каталонии бежал из Испании в 2017 году и теперь является одним из тех «политических изгнанников», о которых при случае вспоминает Торра.