Пучдемон не давал охране «отравленных» пирожных — адвокат

Брюссель, , 10:01 — REGNUM Адвокат лидера сепаратистского движения Каталонии Карлеса Пучдемона опроверг сообщение испанской газеты ABC о том, что его клиент проверял наличие яда в подаренных сладостях на своем охраннике. Об этом пишет ABC 11 января.

8 января газета опубликовала статью, в которой представила бывшего председателя Женералитета Каталонии Пучдемона страдающим «биполярным расстройством параноиком», который верит в заговоры и колдовство и одержим идеей, что его пытаются убить. Поэтому он якобы появлялся на публике в пуленепробиваемом жилете, а также отдал своему охраннику пирожные, подаренные посетителями его резиденции в Ватерлоо, опасаясь, что они отравлены. В своей публикации ABC сослалась на откровения неназванных близких к Карлесу Пучдемону лиц.

Адвокат каталонского политика Гонсало Бойе направил редакции письмо, в котором опроверг содержание статьи. Он написал, что сообщения о том, что Пучдемон давал предположительно отравленные сладости своей охране и носил бронежилет, являются «полностью лживыми, бездоказательными заявлениями». Также он опроверг информацию о психической неустойчивости его подопечного. Целью всей публикации является клевета, написал Бойе.

Напомним, Карлес Пучдемон покинул Испанию после того, как Мадрид начал судебное преследование организаторов референдума о независимости Каталонии, проведенного 1 октября 2017 года. После непродолжительного пребывания в тюрьме в Германии Пучдемон был отпущен и в данный момент проживает в Бельгии. В случае возвращения в Испанию ему грозит тюремное заключение сроком до 30 лет за мятеж.