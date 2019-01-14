71-летний министр и другие назначения нового главы Хакасии

Абакан, , 18:48 — REGNUM Валентин Коновалов, ставший главой Хакасии в ноябре 2018 года, произвёл ряд назначений на руководящие должности. В частности, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 января, в республиканском правительстве, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии назначен Илья Кононенко. Ранее он являлся депутатом городского совета Минусинска (Красноярский край) от ЛДПР.

В должности министра здравоохранения утверждён Владимир Костюш. Он руководит минздравом с мая 2017 года. На эту должность его тогда назначил Виктор Зимин, который был главой Хакасии с 2009 года по октябрь 2018 года.

В должности главы республиканского минспорта утверждён заслуженный работник физкультуры и спорта РФ 71-летний Владимир Кретов. На должность председателя госкомитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона назначен Дмитрий Бученик — экс-начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Хакасии.

Республиканское управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности вновь возглавил Николай Старков. Он руководил данным управлением с 2014 года.

Руководить госинспекцией по охране объектов культурного наследия продолжит Дмитрий Левченко, назначенный на эту должность в 2016 году.

Как уточнили в республиканском правительстве, Коновалов попросил назначенных руководителей «принципиально и ответственно подходить к порученному делу».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. До этого Хакасией почти 10 лет руководил единоросс Виктор Зимин.

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После вступления в должность Коновалов начал формировать свою команду. И некоторые решения вызвали вопросы. Например, он решил оставить на посту главы республиканского минфина члена команды Зимина Ирину Войнову, хотя ранее неоднократно подвергал критике финансовую политику прежнего главы и его команды.

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