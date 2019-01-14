В Москве начались переговоры Лаврова и Коно

Москва, , 12:17 — REGNUM В Москве стартовали переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его японским коллегой Таро Коно. Запись трансляции ведет пресс-служба МИД РФ.

«Хотел бы еще раз призвать наших японских коллег строго следовать договоренностям наших лидеров как по форме организации переговоров, так и по вопросам существа работы над мирным договором», — заявил Лавров в начале встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители японского МИД опровергли свой отказ от проведения пресс-конференции по итогам переговоров Сергея Лаврова и Таро Коно.

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