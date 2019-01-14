В японском МИД опровергли отказ от пресс-конференции в Москве

Токио, , 07:12 — REGNUM Представители японского МИД не отказывались от проведения пресс-конференции по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно, со ссылкой на неназванного представителя руководства японского внешнеполитического ведомства передает телеканал NHK.

Источник телеканала назвал «странным» ранее прозвучавшее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая подчеркнула, что японские дипломаты высказались против проведения совместной пресс-конференции по окончанию переговоров в Москве.

В японском МИД также заявили, что считают необычным формат пресс-конференции после переговоров, но не отказывались от общения с прессой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января официальный представить российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в МИД РФ были удивлены отказом японских партнеров проводить совместную пресс-конференцию по результатам переговоров, запланированных в Москве.

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