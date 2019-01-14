В «Пулково» знали о дефектах очистных сооружений, из-за которых гибнет река

Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Представители ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которое управляет аэропортом «Пулково», турецкая компания-генподрядчик по строительству очистных сооружений в аэропорту и субподрядная организация знали о существенных дефектах очистных при подписании акта приемки в 2014 году. Однако эти дефекты не были зафиксированы и до сих пор не устранены, из-за чего происходит загрязнение акватории реки Новая в Санкт-Петербурге гликольсодержащими жидкостями.

Об этом и других существенных нарушениях в работе аэропорта «Пулково» говорится в ответе Генеральной прокуратуры России на запрос депутата Госдумы Михаила Романова («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года Михаил Романов обратился к главам Генпрокуратуры, СКР, Минтранса, Роспотребнадзора, Росприроднадзора с просьбой провести комплексную проверку и оказать Санкт-Петербургу содействие в возмещении ущерба, который нанесен экологии города сбросом вредных веществ в реку Новая со стороны аэропорта «Пулково».

Напомним, в реке многократно наблюдалась гибель флоры и фауны, в частности, рыбы и уток, от воды исходил неприятный химический запах, менялся ее цвет. В ходе одной из проверок выяснилось, что содержание этилового спирта в реке превышает норму в 5400 раз.

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В «Пулково» признали, что в реку попадали стоки, содержащие противообледенительную жидкость, которой обрабатывают взлетно посадочную полосу и самолеты перед взлётом, и обещали исправить ситуацию. По данным Росприроднадзора, объем ущерба, нанесенного природе, составил 162 млн рублей. Эти деньги компании ВВСС предложено добровольно возместить государству.

Как говорится в ответе Михаилу Романову из Генпрокуратуры (подписан заместителем Генерального прокурора РФ Николаем Винниченко), «акт приемки законченного строительством объекта (очистных сооружений, — прим. ред.) составлен без замечаний, что не соответствовало фактическим обстоятельствам».

Собранные Северо-Западной транспортной прокуратурой материалы направлены в Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ для доследственной проверки действий должностных лиц территориального управления Ростехнадзора и руководителей юридических лиц, участвовавших в сдаче и приемке объекта.

Кроме того, СЗ СУ на транспорте возбудило и расследует уголовное дело (часть 1 статьи 247 УК РФ) по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

В адрес ВВСС направлена претензия о добровольном возмещении причиненного вреда в объеме 162 млн рублей. «В случае отказа от добровольного возмещения причиненного ущерба, прокуратурой будут приняты меры по принудительному взысканию в судебном порядке», — говорится в письме заместителя генпрокурора Николая Винниченко.

Винниченко также указывает, что ООО «Воздушные ворота Северной столицы» является ответчиком по двум судебным искам, связанным с загрязнением реки Новая. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу требует от ВВСС прекратить сброс загрязненных сточных вод в реку Новая. А городской Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности требует в арбитраже досрочного расторжения действующего до 2022 года договора водопользования в связи с несоблюдением его условий.

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Михаил Романов сообщил, что направил обращения и в другие федеральные ведомства, чтобы добиться немедленного прекращения сброса ядовитых веществ из аэропорта в водоемы Санкт-Петербурга и начала работ по восстановлению экологического благополучия реки Новая и близлежащих почв за счет виновника загрязнения.

«В начале 2019 года от местных жителей вновь стали поступать сообщения об изменении цвета реки и о неприятном запахе от ее воды», — констатировал депутат Госдумы.

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