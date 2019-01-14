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Партия ХДС изучит и оценит миграционную политику Германии с 2015 года

Политика

Ранее канцлер Ангела Меркель называла такие попытки потерей времени

Партия ХДС изучит и оценит миграционную политику Германии с 2015 года
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Берлин, 14 января 2019, 08:04 — REGNUM  Германская партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) оценит политику в отношении миграции и предоставления убежища, проводимую Берлином в последние годы. Об этом заявила новый председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр изданию Die Welt am Sonntag 13 января.

По словам Крамп-Карренбауэр, в феврале ХДС начнет дискуссию, которая охватит решения в области миграционной политики с 2015 года по сегодняшний день. Будут «рассмотрены все вопросы иммиграции: от защиты внешней границы, процедур предоставления убежища до интеграции с точки зрения эффективности».

«Наши органы безопасности должны стать более напористыми, в том числе в области общей миграции», — сказала она.

В октябре 2018 канцлер Ангела Меркель, тогда еще председатель ХДС, призвала прекратить дебаты вокруг миграционного кризиса, разразившегося в 2015 году. Она назвала эти споры потерей времени.

Осень 2015 года стала поворотной для ХДС. До того как канцлер Меркель открыла двери для въезда беженцев в страну, партию поддерживали около 40% населения. С тех пор ХДС потеряла более 10% избирателей.

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