Жители Германии стали больше доверять правительственной коалиции — опрос

Берлин, , 15:31 — REGNUM Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) продолжает терять избирателей. В опросе, проведенном с 8 по 10 января, партию поддержали всего 14% респондентов, передает телеканал ZDF.

Согласно «Политбарометру» ZDF, блок партий «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС) поддерживают 29% избирателей — это на 1% меньше, чем в декабре. Второй по уровню поддержки является партия «Зеленые» с 21% поддержки (+2% относительно декабря). Третье место делят СДПГ и «Альтернатива для Германии» с 14% — обе потеряли по 1%.

«Левые», как и в декабре, получили 9% потенциальных голосов. За ними расположилась Свободная демократическая партия Германии с 8% (+1%).

При этом 69% респондентов считают, что правящая «Большая коалиция», куда входят ХДС/ХСС и СДПГ, продержится до конца своего законодательного периода в 2021 году. В ноябре 2018 года такого мнения придерживались 53%. Во второй половине 2018 года в средствах массовой информации неоднократно высказывалось предположение, что коалиция может распасться из-за внутренних противоречий, что приведет к внеочередным выборам в бундестаг и формированию нового правительства.

Опрос проводился по телефону путем случайного выбора 1267 человек. Статистическая погрешность данных рейтинга может составлять 2−3%.

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