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В конгрессе США пройдут слушания о «тайнах» отношений Путина и Трампа

Политика

Трамп скрывает детали встреч со своим российским коллегой

Вашингтон, 14 января 2019, 02:47 — REGNUM  Конгресс США выяснит, что происходит в отношениях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель, говорится в сообщении на официальном сайте комитета.

Подробности о встречах Трампа и Путина не раскрываются, в связи с чем комитет организует слушания о «загадках», сопровождающих «странные отношения» лидеров РФ и США. Конгрессменам предстоит определить, как эти отношения сказываются на американской национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп скрыл от сотрудников своей администрации детали встречи с Владимиром Путиным, состоявшейся в 2017 году в Гамбурге. Таких сведений нет даже в засекреченных архивах, отмечала The Washington Post. Кроме того, Трамп не раскрывал подробностей переговоров с Путиным в июле 2018 года в Хельсинки.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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