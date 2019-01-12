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Трамп надеется на улучшение отношений между США и РФ

Политика

«Ладить с РФ — это хорошо»

Трамп надеется на улучшение отношений между США и РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп.

Вашингтон, 12 января 2019, 17:42 — REGNUM  Соединенным Штатам Америки однажды удастся восстановить хорошие отношения с Российской Федерацией. Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в социальной сети Twitter.

«Как я часто говорил, ладить с РФ — это хорошо, а не плохо, — написал глава Белого дома. — Я ожидаю, что у нас снова будут хорошие отношения с РФ».

Трамп также напомнил, что он вел гораздо более жёсткую политику в отношении России, чем любой другой президент США.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января 2019 г. министр финансов США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга с членами палаты представителей конгресса США заявил, что санкционная политика США в отношении РФ при нынешнем президенте Дональде Трампе значительно более жёсткая, чем при предыдущих администрациях Белого дома.

По его словам, санкционная политика Вашингтона, проводимая в отношении Москвы, продолжится и дальше.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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