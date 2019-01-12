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Украина призвала к поэтапной отмене права вето в СБ ООН

Политика

Для решения сложных вызовов

Киев, 12 января 2019, 16:57 — REGNUM  За поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций (ООН) выступают власти Украины. Об этом написал украинский постпред при ООН Владимир Ельченко в статье для издания «Зеркало недели».

По словам дипломата, для решения сложных вызовов в политике, сфере безопасности и гуманитарных вопросах необходимо найти «активную модель участия ООН».

«Наше государство (Украина) также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето (в СБ ООН)», — написал Ельченко.

Украинский дипломат считает, что возможность применения права вето в СБ ООН не должен иметь постоянный член Совбеза, который является стороной конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября 2018 г. представитель делегации Украины на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил о необходимости пересмотра использования права вето в Совете Безопасности всемирной организации.

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Организация Объединённых Наций
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