Украина заявила о необходимости отменить право вето в Совбезе ООН

Нью-Йорк, США, , 07:44 — REGNUM На заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) представитель делегации Украины заявил о необходимости пересмотра использования права вето в Совете Безопасности всемирной организации.

«Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов», — цитирует РИА Новости представителя Украины.

По его словам, Киев также выступает за предоставление хотя бы одного дополнительного места в Совбезе для стран Восточной Европы.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала исключить Россию из Совета безопасности ООН после сообщений средств массовой информации о якобы «кибератаках ГРУ» на интернет-ресурсы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и группы расследования катастрофы самолета МН17.

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