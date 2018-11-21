Среда, 21 Ноября 2018 года
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Украина заявила о необходимости отменить право вето в Совбезе ООН

Политика

Киев также выступает за предоставление хотя бы одного дополнительного места в Совбезе для стран Восточной Европы

Украина заявила о необходимости отменить право вето в Совбезе ООН
Иллюстрация: Kremlin.ru
Заседание Совета Безопасности ООН

Нью-Йорк, США, 21 ноября 2018, 07:44 — REGNUM  На заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) представитель делегации Украины заявил о необходимости пересмотра использования права вето в Совете Безопасности всемирной организации.

«Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов», — цитирует РИА Новости представителя Украины.

По его словам, Киев также выступает за предоставление хотя бы одного дополнительного места в Совбезе для стран Восточной Европы.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала исключить Россию из Совета безопасности ООН после сообщений средств массовой информации о якобы «кибератаках ГРУ» на интернет-ресурсы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и группы расследования катастрофы самолета МН17.

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