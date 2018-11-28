В Аргентине осудили право вето постоянных членов СБ ООН

Буэнос-Айрес, , 10:47 — REGNUM В преддверии саммита Большой двадцатки в Аргентине состоялась дискуссия относительно устройства СБ ООН, сообщает 28 ноября Anadolu.

Стороны обсудили лозунг «Мир больше, чем пять», смысл которого сводится к осуждению институции Совета безопасности ООН, играющей ключевую роль в решении международных проблем.

Многие страны критикуют постоянных членов СБ ООН, среди которых Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, за сосредоточения в своих руках власти над международным сообществом. В частности за право вето.

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