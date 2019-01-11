Пятница, 11 Января 2019 года
17:49:40 МСК

Сальвини вновь опроверг возможность проведения досрочных выборов в Италии

Политика

«Лига» намерена выполнять все взятые на себя обязательства

Рим, 11 января 2019, 17:49 — REGNUM  Партия «Лига» намерена выполнять все взятые на себя обязательства и не будет инициировать проведение досрочных выборов из-за роста своего рейтинга, заявил в пятницу, 11 января, лидер партии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA.

На парламентских выборах в марте 2018 года «Лига» получила 17,4% голосов и вошла в состав коалиционного правительства вместе с «Движением 5 звезд». Уже к лету уровень поддержки партии превысил 30% и сохраняется таковым до сих пор.

Ранее наблюдатели неоднократно предполагали, что Сальвини под тем или иным предлогом инициирует распад коалиции и проведение досрочных выборов, после которых он сможет сам выбирать себе союзника по коалиции, а также занять пост премьер-министра.

Лидер «Лиги» неизменно опровергает эти версии. Некоторые эксперты отмечают, что работа в составе коалиционного правительства позволяет «Лиге» наращивать рейтинг ввиду успешного выполнения своих обещаний (прежде всего в части ограничения миграции), но при этом не возлагает на партию всю полноту ответственности за недостатки в работе правительства.

Читайте также: Каждый третий избиратель Берлускони ушел к Сальвини

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить