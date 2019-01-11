Сальвини вновь опроверг возможность проведения досрочных выборов в Италии

Рим, , 17:49 — REGNUM Партия «Лига» намерена выполнять все взятые на себя обязательства и не будет инициировать проведение досрочных выборов из-за роста своего рейтинга, заявил в пятницу, 11 января, лидер партии, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA.

На парламентских выборах в марте 2018 года «Лига» получила 17,4% голосов и вошла в состав коалиционного правительства вместе с «Движением 5 звезд». Уже к лету уровень поддержки партии превысил 30% и сохраняется таковым до сих пор.

Ранее наблюдатели неоднократно предполагали, что Сальвини под тем или иным предлогом инициирует распад коалиции и проведение досрочных выборов, после которых он сможет сам выбирать себе союзника по коалиции, а также занять пост премьер-министра.

Лидер «Лиги» неизменно опровергает эти версии. Некоторые эксперты отмечают, что работа в составе коалиционного правительства позволяет «Лиге» наращивать рейтинг ввиду успешного выполнения своих обещаний (прежде всего в части ограничения миграции), но при этом не возлагает на партию всю полноту ответственности за недостатки в работе правительства.

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