Каждый третий избиратель Берлускони ушел к Сальвини

Рим, , 15:57 — REGNUM Лишь 40% избирателей, проголосовавших на парламентских выборах в Италии в марте 2018 года за партию Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», поддерживает ее и сейчас, сообщает в четверг, 27 декабря, Termometro Politico со ссылкой на данные социологического опроса Ipsos. При этом 32% бывших избирателей Берлускони поддерживают теперь «Лигу» Маттео Сальвини.

Значительную часть своих избирателей потеряло и занявшее первое место на выборах «Движение 5 звезд». Партию по-прежнему поддерживает 60% тех, кто голосовал за нее в марте. 12% бывших избирателей «Движения» теперь являются сторонниками Сальвини. Еще 20% заявили, что не определились с предпочтениями.

Почти треть избирателей потеряли и бывшая правящая Демократическая партия. Ее поддерживают 66% от проголосовавших за нее в марте 2018 года. К другим партиям избиратели демократов не уходят — 22% ее бывших сторонников заявили, что теперь их предпочтения не определены.

Партия Сальвини, в свою очередь, не только получила новых сторонников, но и сохранила почти всех (86%) тех, кто голосовал за нее в марте.

На выборы в марте 2018 года партии Берлускони и Сальвини шли в составе единого неформального правоцентристского блока, причем лидером считался Берлускони. Однако «Лига» получила на выборах больше голосов, чем «Вперед, Италия», и сформировала коалиционное правительство вместе с «Движением 5 звезд».

За девять месяцев после выборов рейтинг «Лиги» вырос с 17,4 до 32,9%, рейтинги всех остальных партий снизились: демократов — с 18,7 до 18,1%, Берлускони — с 14 до 8%, «Движения 5 звезд» — с 32,7 до 27%.